Basketball-EM: Drama-Niederlage! Titelverteidiger droht der GAU

SPORT1 02.09.2025 • 22:36 Uhr Spanien verliert überraschend gegen Italien. Damit droht dem Titelverteidiger bei der Basketball-EM das vorzeitige Aus.

Titelverteidiger Spanien hat bei der Basketball-EM 2025 überraschend gegen Italien verloren. Die Iberer mussten sich in ihrem vierten Spiel nach einer dramatischen Schlussphase 63:67 geschlagen geben. Die Spanier hatten in den ersten siebeneinhalb Minuten keinen einzigen Punkt zugelassen, dann aber die Kontrolle verloren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Italien machte damit nach Griechenland in Gruppe C den Einzug in die K.o.-Runde klar. Spanien droht hingegen das Aus.

Vor dem letzten Spiel am Donnerstag (20.30 Uhr) liegt der Europameister auf Rang drei, Georgien und Bosnien-Herzegowina liegen punktgleich dahinter. Die ersten vier Teams kommen weiter.

Der Europameister hat es allerdings weiter in der eigenen Hand. Ein Sieg am letzten Spieltag gegen Griechenland würde das sichere Weiterkommen ins Achtelfinale bedeuten. Auch eine Niederlage könnte noch reichen, dann wäre man jedoch abhängig von den passenden Ergebnissen der anderen Matches.

{ "placeholderType": "MREC" }