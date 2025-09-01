Basketball-EM: Rekord! Historische deutsche Gala gegen Großbritannien

Vincent Wuttke 01.09.2025 • 17:05 Uhr Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft feiert gegen Großbritannien eine Rekord-Party.

Die deutsche Party bei der Basketball-EM geht weiter! Im vierten Vorrunden-Spiel gab es für die DBB-Auswahl den vierten Sieg mit mehr als 100 Zählern. Nach dem 120:57 (58:31) gegen das teilweise total überforderte Großbritannien ist auch Rang zwei in der Gruppe bereits sicher. Bitter: In der Halle in Tampere gab es eine Mini-Kulisse. Die Plätze waren kaum gefüllt. Offiziell waren 3.760 Fans da.

Es war somit kein würdiger Rahmen für die deutsche Rekord-Show. Denn noch nie zuvor gelang ein so hoher Sieg bei einer EM-Endrunde. Die Bestmarke war bisher das 69:25 aus dem Jahr 1951. Der deutlichste Erfolg in der Geschichte des deutschen Basketballs wurde nur knapp verpasst. Das 127:53 gegen Schottland aus dem Jahr 1989 bleibt bestehen.

Interimsbundestrainer Alan Ibrahimagic konnte zudem seine Stars schonen. So spielte Maodo Lo aufgrund von Knieproblemen gar nicht. Doch das spielte keine Rolle. Mit einem Dreier sorgte Tristan da Silva bereits sechs Minuten vor Ende für die Zähler 99,100 und 101.

Der Mann von den Orlando Magic aus der NBA war auch bester Scorer der Partie mit 25 Zählern. Franz Wagner schaffte mit 18 Punkten und zehn Assists zudem ein Double-Double. Auch Dennis Schröder überzeugte mit 19 Zählern, fünf Assists und zwei Rebounds.

Bereits nach dem ersten Viertel war alles entschieden. da führte der Weltmeister bereits mit 32:19. Wenig später zog Deutschland endgültig weg und demontierte seinen Gegner.

Das Team um Dennis Schröder nahm früh raus und verpasste so auch einen Rekord. Zur Halbzeit hatte Deutschland 58 Punkte auf dem Konto, hätte aber für die beste erste Hälfte in der EM-Geschichte des DBB einen weiteren Zähler gebraucht.

Nun geht es zum Abschluss der Vorrunde am Mittwoch gegen Finnland (ab 19.30 Uhr im Ticker).