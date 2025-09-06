Basketball-EM: Horror-Zahlen! Deutschland desaströs gegen Außenseiter

Vincent Wuttke 06.09.2025 • 15:20 Uhr Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft liefert im Achtelfinale gegen Portugal eine Horror-Halbzeit ab.

Bisher lief die deutsche Offensive bei der Basketball-EM total heiß. In vier der fünf bisherigen Partien erzielten Dennis Schröder und Co. mehr als 100 Zähler. Doch im Achtelfinale lieferte die DBB-Auswahl gegen den krassen Außenseiter Portugal eine Horror-Halbzeit ab und ging mit einem 31:32-Rückstand in die Pause.

Dabei war vor allem die Wurfquote in der neuen Halle in Riga (Lettland) katastrophal. Von 18 Versuchen aus der Distanz ging nur ein Versuch rein. Das ergab einen Wert von desaströsen sieben Prozent! Dabei waren die meisten Würfe total offen. Sogar Super-Schützen wie Andreas Obst und Maodo Lo schwächelten akut.

Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich der Horror fort. Zwischenzeitlich verpasste der DBB 22 Dreier in Serie. Nur Isaac Bonga traf am Anfang der Partie. Dann beendete Lo den Fluch Ende des dritten Viertels. „Wir haben am Anfang einige freie Würfe nicht gemacht und dann verkrampft man. Wir brauchen mehr Lockerheit“, analysierte Co-Trainer Alan Ibrahimagic in der Pause bei Magenta Sport.

Magenta-Experte Per Günther ergänzte: „Es ist eigentlich einfach erklärt. Du kannst dich natürlich nur darauf fokussieren, dass du bei Dreiern bei eins von 18 bist und fast alle Würfe offen waren. Oder du kannst ehrlich zu dir sein und sagen, dass die letzten fünf Minuten anders waren in der Defensive als die 15 Minuten davor.“

Deutschland schwächelt aus der Distanz

Der Ex-Nationalspieler fügte an: „Das schwere ist, wenn die Würfe frei sind. Dann nimmst du sie. Sogar unsere besseren Werfer sind total frei. Das ist unangenehm.“

In den vergangenen 18 Partien bei EM-Endrunden hatte Deutschland auch immer mehr Zähler bis zur Halbzeit erzielt.