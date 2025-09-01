Basketball-EM: Litauen stoppt Finnland - Sorgen um Jokubaitis

SID 01.09.2025 • 21:48 Uhr Finnland muss seine erste Niederlage bei der Heim-EM hinnehmen. Der Sieg der Litauer wird von der Verletzung des wichtigsten Spielers getrübt.

Gastgeber Finnland hat vor dem Duell mit der deutschen Mannschaft bei der Basketball-EM seine erste Niederlage kassiert. Die Auswahl von Headcoach Lassi Tuovi musste sich im vierten Gruppenspiel in Tampere Litauen mit 78:81 (36:45) geschlagen geben. Am Mittwoch (19.30 Uhr/RTL und MagentaSport) treffen die Finnen auf Deutschland.

Mikael Jantunen (19 Punkte) und Lauri Markkanen (17) waren die besten Werfer Finnlands. Bei den Balten, die sich durch den Sieg für das Achtelfinale qualifizierten, überzeugte erneut Topmann Rokas Jokubaitis mit 16 Zählern. Der Guard verletzte sich zu Beginn des letzten Viertels jedoch möglicherweise schwer am Knie, es wird eine lange Ausfallzeit vermutet. Nach dem Turnier wechselt Jokubaitis zum FC Bayern in die Bundesliga.