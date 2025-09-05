Basketball-EM: Mumbrú gegen Portugal wieder dabei

SID 05.09.2025 • 15:46 Uhr Offen ist derweil, ob der Spanier nach seiner Erkrankung im Achtelfinale schon als hauptverantwortlicher Chefcoach fungiert.

Bundestrainer Àlex Mumbrú wird beim EM-Achtelfinale der deutschen Basketballer auf die Bank zurückkehren. Nach seiner Erkrankung soll der Spanier am Samstag (14.15 Uhr im LIVETICKER) in Riga gegen Portugal wieder dabei sein. Ob er den Weltmeister auch sofort wieder als hauptverantwortlicher Chefcoach an der Seitenlinie betreut, ist weiter offen.

Wie Interimsbundestrainer Alan Ibrahimagic im Teamhotel mitteilte, habe Mumbrú am Freitag bereits erstmals wieder das Training geleitet. „Das Training heute lief ganz gut. Und ich gehe davon aus, dass er das Spiel auch leitet. Dann setze ich mich hin. Und wenn nicht, dann stehe ich auf“, sagte der etatmäßige Assistent Ibrahimagic, der Mumbrú während der Vorrunde im finnischen Tampere vertreten hatte.