Basketball-EM: Mumbrú setzt auch gegen Finnland aus

SID 02.09.2025 • 13:51 Uhr Im letzten Gruppenspiel gegen den Gastgeber vertritt erneut der etatmäßige Assistent Alan Ibrahimagic den Spanier.

Basketball-Bundestrainer Àlex Mumbrú wird auch im letzten EM-Gruppenspiel gegen Finnland noch aussetzen. Am Mittwoch (19.30 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen den Gastgeber wird erneut der etatmäßige Assistenzcoach Alan Ibrahimagic an der Seitenlinie stehen, der den erkrankten Mumbrú auch in den ersten vier Partien vertreten hatte.

Mumbrú war nach der Ankunft in Finnland am Montag der Vorwoche wegen eines akuten Abdomens ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ohne den Spanier löste der Weltmeister vorzeitig das Achtelfinalticket und steht bei vier Siegen. Mit einem Erfolg gegen die Finnen wäre Deutschland sicher Erster der Gruppe B. Am Donnerstag geht es für die Mannschaft nach Riga/Lettland, wo die Finalrunde stattfindet.