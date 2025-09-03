Basketball-EM: Heiß erwartetes Duell der Superstars hat einen klaren Sieger

Goldkandidat Serbien hat bei der Basketball-EM die erste Niederlage kassiert und der Türkei den Gruppensieg überlassen müssen. Das Team um NBA-Superstar Nikola Jokic zog am letzten Vorrundenspieltag in Riga/Lettland mit 90:95 (49:46) den Kürzeren. Im Achtelfinale spielen die Serben gegen Finnland, die Türkei bekommt es mit Schweden zu tun.
Jokic entzaubert! Serbien besiegt
Jungstar Alperen Sengün vom NBA-Klub Houston Rockets (28 Punkte, 13 Rebounds, acht Assists) und der eingebürgerte US-Amerikaner Shane Larkin (23 Punkte) führten die Türken im Duell zweier zuvor noch ungeschlagener Teams zum Sieg. Jokic verpasste mit 22 Punkten und neun Rebounds im Gegensatz zu Sengün ein Double-Double knapp.
Sengün entzaubert Jokic
Das Duell der beiden Superstars wurde mit Spannung erwartet und ging klar an Sengün. Der „Mini-Jokic“, wie der Türke bei vielen Fans und Experten heißt, attackierte das große Original immer wieder und deckte Schwächen in der serbischen Defensive auf.
So hallten auch immer wieder „MVP“-Rufe durch die Halle. Diese waren aber dieses Mal nicht für Jokic gedacht.
Die Partie der beiden Topnationen war derweil spektakulär. Es gab 15 Führungswechsel. Acht Mal gab es einen Gleichstand.
Die Entscheidung fiel erst ganz am Ende. 41 Sekunden vor der Sirene griff Sengün gegen Jokic an, zog das Foul und verwandelte danach die Freiwürfe. Damit übernahm die Türkei die Führung und machten den Sieg direkt danach mit einem Ballgewinn gegen Marko Guduric klar.
Dritter in der Gruppe A wurde Lettland, der Vorrunden- und Finalrunden-Gastgeber trifft am Samstag im ersten K.o.-Spiel auf Litauen, Zweiter der deutschen Gruppe B.
Deutschland würde damit bereits im Halbfinale auf Serbien treffen, sollte das DBB-Team Portugal im Achtelfinale schlagen und auch das folgende Viertelfinale gewinnen.
-----
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)