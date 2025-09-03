Basketball-EM: Portugal möglicher deutscher Achtelfinalgegner

SID 03.09.2025 • 16:03 Uhr Die Iberer spielen am Samstag in der ersten K.o.-Runde gegen den Gewinner der Staffel A.

Machen die deutschen Basketballer am Abend (19.30 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen Gastgeber Finnland im letzten EM-Vorrundenspiel den Gruppensieg perfekt, geht es für den Weltmeister im Achtelfinale gegen Portugal.

Die Portugiesen gewannen ihr Entscheidungsspiel um das Weiterkommen gegen Estland am Mittwoch in Riga/Lettland 68:65 (27:32) und sicherten sich Platz vier in der Gruppe A. Portugal spielt am Samstag in der ersten K.o.-Runde gegen den Gewinner der Staffel A.

Die deutsche Mannschaft hat all ihre bisherigen vier Turnierspiele gewonnen, dabei jeweils die 100-Punkte-Marke durchbrochen und ist klarer Favorit auf Platz eins.

Im Falle eines fünften Sieges wäre das Team um Kapitän Dennis Schröder Erster. Sollte zuvor Litauen in Tampere/Finnland gegen Schweden gewinnen, genügt sogar eine Niederlage mit bis zu zehn Punkten Unterschied.

