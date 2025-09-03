Diese Szene ging um die (Basketball-)Welt

Moritz Thienen 03.09.2025 • 15:43 Uhr Beim Duell mit Finnland wartet auf die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ein ganz spezielles Duell. Bei den Finnen begeistert ein 18-Jähriger mit spektakulären Aktionen, einem wilden Spitznamen und frechen Sprüchen.

Ist der jüngste Spieler der Basketball-EM auch gleichzeitig der spektakulärste Spieler? Der erst 18-jährige Miikka Muurinen sorgt aktuell regelmäßig für Momente, bei denen den Fans in der Arena in Tampere die Münder offen stehen bleiben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Einer dieser Momente ereignete sich im Gruppenspiel seiner Finnen gegen Großbritannien. Muurinen erhielt im Fast Break den Ball, sprang knapp hinter der Freiwurflinie ab, streckte seinen rechten Arm im Flug mit dem Ball in der Hand senkrecht nach oben und schlug den Ball wenig später krachend in den Korb.

Im Moment des Fluges des jungen Finnen schien die Zeit in Tampere stillzustehen. Die knapp 12.000 Zuschauer in der Arena riss es aus den Sitzen, einige schauten sich fast ungläubig an - es war schon jetzt einer der Momente der EM.

Die Szene ging anschließend um die Welt. Speziell in den sozialen Netzwerken entstand ein Hype um Muurinen, der im abschließenden Gruppenspiel mit Finnland auf die deutsche Mannschaft trifft (ab 19.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

{ "placeholderType": "MREC" }

„Seid ihr bereit für Slim Jesus?“

Spätestens nach diesem Dunking wurde der 18-Jährige im sportbegeisterten Finnland zu einem echten Megastar. Die Journalisten scharen sich nach den Spielen in der Mixed-Zone, die lokalen Zeitungen sind voll mit Geschichten und die Fans rasten regelmäßig aus, wenn Muurinen das Feld betritt.

Aber nicht nur in Finnland kommt er gut an. Reporterlegende Frank Buschmann feierte ihn im Interview mit dem finnischen Portal Ilta Sanomat: „Ich bin in den jungen Miikka Muurinen verliebt, weil er verrückt wirkt. Ich werde seine Karriere verfolgen. Ich mag diese Frechheit.“

Muurinen ist mit seinen 2,11 Metern Körpergröße und seiner Spannweite von 218 Zentimetern eine echte Erscheinung, den die Fans lieben und auch wegen seiner schlaksigen Art „Slim Jesus“ nennen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Bei den Spielen in der Arena in Tampere wimmelt es nur so von Plakaten für „Slim Jesus“. Darauf zu lesen sind Sätze wie: „Seid ihr bereit für Slim Jesus?“ oder „Slim Jesus rette uns“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 18-Jährige ist längst zum Publikumsliebling geworden. Beim Teameinlauf schreit das Publikum mindestens genauso laut wie bei Finnlands Superstar Lauri Markkanen. Und das, obwohl er nur fünf Punkte im Schnitt erzielt und damit satte 24 Punkte weniger als Markkanen (29 Punkte im Schnitt).

Basketball-EM: Muurinen will in die NBA

Allerdings bringt Muurinen eben ein Attribut mit, das die Fans aus den Sitzen reißt: Sein Spiel steht für pures Spektakel. Nahezu alle seine Punkte im Turnier erzielte er mit Dunks.

Doch wer ist der Schlaks mit dem verschmitzten Lächeln, der gerade die Basketball-Welt aufmischt? Muurinens Eltern spielten beide für die finnische Basketball-Nationalmannschaft. Sein Vater Kimmo spielte zwischen 2010 und 2011 sogar ein Jahr in Deutschland bei den Skyliners Frankfurt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Für Miikka war recht früh klar, dass er seinen Eltern nacheifern will und so zog er mit 15 Jahren nach Spanien an eine Basketball-Schule. Auch anschließend war sein Weg klar – erst an die High-School in den USA, danach für ein Jahr an ein US-College. Danach soll es in die NBA gehen.

Der Plan könnte aufgehen. Im 2007er-Jahrgang gehört Muurinen zu den begehrtesten Talenten und könnte tatsächlich hoch gedraftet werden. Aktuell bemühen sich nahezu alle Elite-Colleges um die Dienste des Finnen.

Dem finnischen Portal Helsingin Sanomat sagte Muurinen, er habe seine Auswahl auf sieben Optionen eingegrenzt: die Universitäten von Arkansas, Duke, Indiana, Kentucky, Michigan, North Carolina State und North Carolina.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie „Slim Jesus“ entstand

Bevor es zur übernächsten Saison ans College geht, wartet aber zunächst noch eine High-School-Saison auf der AZ Compass Prep School auf ihn. Am Rande seiner High-School-Spiele entstand übrigens auch sein verrückter Spitzname „Slim Jesus“.

Denn bereits in seinen ersten High-School-Jahren wurde er durch sein spektakuläres Spiel berühmt. Muurinen nahm am Rod Wave Elite-Turnier teil, bei dem High-School-Spieler aus den USA zu Wochenendturnieren zusammenkommen. Der Gründer und Influencer Cam Wilder gab Muurinen den Spitznamen Slim Jesus.

„Slim kommt wahrscheinlich von meiner dünnen Figur. Ich weiß nicht, woher Jesus kommt. Du kannst Cam nach weiteren Informationen fragen“, sagte Muurinen dem finnischen Portal Iltalehti.

In seiner typischen frechen Art legte er dann nach: „Ich kann noch kein Wasser in Wein verwandeln. Mal sehen, wann ich diesen Trick lerne. Und ich kann ein paar Sekunden über das Wasser laufen, wenn ich schnell genug bin.“

„Ich verändere mein Spiel für keinen Gegenspieler“

Genau diese teilweise fast schon übertriebene Lockerheit steht sinnbildlich für Muurinen. Seine Faszination macht aber auch seine in gewisser Weise widersprüchliche Persönlichkeit aus.

Der 18-Jährige wirkt in vielen Momenten eher ruhig und schüchtern, speziell im Gespräch mit den zahlreichen Medienvertretern am Rande der Basketball-EM. Doch dann bricht es immer wieder aus ihm heraus und es entsteht ein Sprüchefeuerwerk.

So sagte er angesprochen auf das Duell mit NBA-Star Nikola Vucevic in der Mixed-Zone: „Ich bin immer selbstbewusst und spiele immer mein Spiel. Ich verändere mein Spiel für keinen Gegenspieler.“

Ähnlich überzeugt zeigte sich „Slim Jesus“ nach der Niederlage gegen Litauen auch mit Hinblick auf das anstehende Duell mit Deutschland: „Natürlich nervt es, dass wir heute verloren haben, aber wir haben noch ein Spiel und dann müssen wir halt gegen Deutschland gewinnen.“

„Ich möchte über Franz Wagner dunken“

Für das Spiel hat sich Muurinen zudem ein ganz spezielles Ziel gesetzt, wie er im Interview mit Aamulehti erklärte: „Ich möchte über Franz Wagner dunken. Das ist mein Ziel.“

Der finnische TV-Sender MTV Sports konfrontierte Wagner daraufhin mit der forschen Ansage des Top-Talents. Der deutsche NBA-Star reagierte gelassen. „Das werden wir sehen. Das Duell wird auf jeden Fall Spaß machen.“