Basketball-EM: Super-GAU perfekt! Titelverteidiger Spanien raus

Stefan Junold 04.09.2025 • 22:37 Uhr Spanien verliert bei der Basketball-EM auch gegen Griechenland. Damit scheitert der Titelverteidiger in der Vorrunde.

Der historische Super-GAU ist perfekt! Spanien ist bei der Basketball-EM schon in der Vorrunde gescheitert. Das war den Iberern zuvor noch nie passiert.

In der zweiten Halbzeit legte Spanien zwar noch eine beherzte Aufholjagd hin und ging zwischenzeitlich sogar in Führung, am Ende behielten Superstar Giannis Antetokounmpo und Co. jedoch die Oberhand.

„Das Ende einer Ära“ für Spanien

„Ein Abschied, der wehtut“, titelte die Marca traurig. Vom „Ende einer Ära“ schrieb die AS, da der spanischen Mannschaft ein Umbruch bevorsteht. Mundo Deportivo resümierte: „Spanien schafft es gegen Griechenland nicht und fährt nach Hause.“

Antetokounmpo, der zuletzt mit Knieproblemen gefehlt hatte, überragte mit 25 Punkten, 14 Rebounds und neun Assists.

Trotz zwischenzeitlich 15 Punkten Rückstand und insgesamt 16 vergebenen Freiwürfen gingen die Spanier in der Schlussphase sogar noch einmal in Führung, doch zum rettenden Sieg reichte es nicht. Das letzte Achtelfinalticket ging stattdessen an die Georgier, die das direkte Duell mit Bosnien und Herzegowina um das vorletzte zuvor noch mit 76:84 (35:47) verloren hatten.

