Basketball-EM: Trainer-Legende tritt nach "Blamage des Jahrhunderts" zurück

Trainer-Legende tritt zurück

Daniel Höhn
Nach der „Blamage des Jahrhunderts“, dem Aus Serbiens im Achtelfinale der Basketball-EM, hat Nationaltrainer Svetislav Pesic nun die Konsequenzen gezogen.

Trainer-Legende Svetislav Pesic hat nach dem überraschenden Aus der serbischen Basketballer gegen Finnland im Achtelfinale der Europameisterschaft seinen Rücktritt als Serbien-Coach angekündigt. Die serbische Presse hatte die Niederlage als „die Blamage des Jahrhunderts“ betitelt.

„Es war ein Privileg, Cheftrainer der serbischen Nationalmannschaft zu sein und die besten serbischen Basketballspieler zu trainieren und zu führen“, sagte Pesic der Zeitung Politika.

„Es ist an der Zeit“

„Es ist an der Zeit, einen neuen Trainer zu finden, der das fortsetzen kann, was wir begonnen haben“, sagte der frühere deutsche Nationaltrainer, der die DBB-Auswahl 1993 zum EM-Titel geführt hatte.

Serbien musste sich Finnland im EM-Achtelfinale mit 86:92 geschlagen geben. Dabei fehlte den Serben, immerhin Vize-Weltmeister, mit Kapitän Bogdan Bogdanovic von den Los Angeles Clippers ein entscheidender Mann. „Mehrere Spieler waren verletzt, und das hat sich gezeigt“, suchte Pesic nach einer Erklärung.

Pesic, der mit ALBA Berlin drei Titel und dem FC Bayern einen Titel in der Basketball-Bundesliga gewann, möchte bei der Suche nach einem Nachfolger mithelfen. „Ich werde dem neuen Trainer meine volle Unterstützung und Hilfe sowie meine gesamte Erfahrung aus der vergangenen Zeit zur Verfügung stellen“, sagte er.

