Basketball-EM: Wirbel vor Kracher zwischen Litauen und Griechenland

Wirbel um Litauens Nationaltrainer Rimas Kurtinaitis! Vor dem Kracher bei der Basketball-EM gegen Griechenland (20 Uhr im LIVETICKER) haben ihm griechische Journalisten Ignoranz vorgeworfen. Der Grund: Kurtinaitis ließ diese offenbar zweimal kommentarlos stehen.
Wirbel vor EM-Kracher
„Sehr unprofessionelles Verhalten von Rimas Kurtinaitis“, schrieb die Journalistin Vasiliki Karamouza von Sport24 auf der Plattform X. Auch ihr Kollege Harris Stavrou zeigte sich verärgert.
Darauf reagierte der litauische Verband noch am selben Abend und veröffentliche eine Mitteilung direkt adressiert an die Pressevertreter: „Sehr geehrte griechische Journalisten, der Cheftrainer der litauischen Nationalmannschaft, Rimas Kurtinaitis, möchte sich aufrichtig für das Missverständnis entschuldigen, das entstanden ist.“
Verband entschuldigt für das Fernbleiben
Weiter heißt es: „Unser Teammanager Linas Kleiza und Kapitän Jonas Valanciunas waren bereit für das geplante Interview mit Ihnen. Trainer Rimas hat die Situation jedoch falsch eingeschätzt und angenommen, dass Linas bereits alles über das bevorstehende Spiel besprochen habe.“
Der Verband machte den Journalisten das Angebot, sich am Dienstagmorgen mit dem Coach „so lange wie nötig“ zu unterhalten und alle Fragen zu klären.
„Er liebt den griechischen Basketball“
„Trainer Rimas hat großen Respekt vor dem griechischen Basketball und seinen leidenschaftlichen Fans“, wurde in dem Statement betont.
Kurtinaitis würde sich noch gut an die Unterstützung erinnern, die Litauen während der Europameisterschaft 1995 in Griechenland erhielt, und schätze die Verbindung zwischen beiden Teams. „Er liebt den griechischen Basketball und das schöne Land Griechenland“, schrieb der litauische Verband.
Viertelfinal-Kracher zwischen Litauen und Griechenland
Abschließend wurde sich nochmals für das „Missverständnis“ entschuldigt.
Wie Medienberichte aus Griechenland zeigen, kam es am Dienstag dann tatsächlich noch zum Gespräch zwischen Kurtinaitis und den Journalisten.
Beide Nationen treffen im Viertelfinale bei der Eurobasket aufeinander. Das Duell findet am Dienstagabend (ab 20 Uhr im Liveticker) statt.