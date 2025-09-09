Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Basketball-EM
Basketball-EM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Basketball-EM>

Basketball-EM: Wirbel vor Kracher zwischen Litauen und Griechenland

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Wirbel vor EM-Kracher

Litauens Nationaltrainer lässt griechische Journalisten bei der Basketball-EM stehen. Diese werfen ihm Ignoranz vor. Die Reaktion aus Litauen folgt.
Der deutsche Basketball-Nationalspieler Maodo Lo wird vor seinem Wechsel zum litauischen Klub Žalgiris Kaunas von den litauischen Fans gefeiert.
Johannes Vehren
Litauens Nationaltrainer lässt griechische Journalisten bei der Basketball-EM stehen. Diese werfen ihm Ignoranz vor. Die Reaktion aus Litauen folgt.

Wirbel um Litauens Nationaltrainer Rimas Kurtinaitis! Vor dem Kracher bei der Basketball-EM gegen Griechenland (20 Uhr im LIVETICKER) haben ihm griechische Journalisten Ignoranz vorgeworfen. Der Grund: Kurtinaitis ließ diese offenbar zweimal kommentarlos stehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Sehr unprofessionelles Verhalten von Rimas Kurtinaitis“, schrieb die Journalistin Vasiliki Karamouza von Sport24 auf der Plattform X. Auch ihr Kollege Harris Stavrou zeigte sich verärgert.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Darauf reagierte der litauische Verband noch am selben Abend und veröffentliche eine Mitteilung direkt adressiert an die Pressevertreter: „Sehr geehrte griechische Journalisten, der Cheftrainer der litauischen Nationalmannschaft, Rimas Kurtinaitis, möchte sich aufrichtig für das Missverständnis entschuldigen, das entstanden ist.“

Verband entschuldigt für das Fernbleiben

Weiter heißt es: „Unser Teammanager Linas Kleiza und Kapitän Jonas Valanciunas waren bereit für das geplante Interview mit Ihnen. Trainer Rimas hat die Situation jedoch falsch eingeschätzt und angenommen, dass Linas bereits alles über das bevorstehende Spiel besprochen habe.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Verband machte den Journalisten das Angebot, sich am Dienstagmorgen mit dem Coach „so lange wie nötig“ zu unterhalten und alle Fragen zu klären.

„Er liebt den griechischen Basketball“

„Trainer Rimas hat großen Respekt vor dem griechischen Basketball und seinen leidenschaftlichen Fans“, wurde in dem Statement betont.

Kurtinaitis würde sich noch gut an die Unterstützung erinnern, die Litauen während der Europameisterschaft 1995 in Griechenland erhielt, und schätze die Verbindung zwischen beiden Teams. „Er liebt den griechischen Basketball und das schöne Land Griechenland“, schrieb der litauische Verband.

Viertelfinal-Kracher zwischen Litauen und Griechenland

Abschließend wurde sich nochmals für das „Missverständnis“ entschuldigt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie Medienberichte aus Griechenland zeigen, kam es am Dienstag dann tatsächlich noch zum Gespräch zwischen Kurtinaitis und den Journalisten.

Beide Nationen treffen im Viertelfinale bei der Eurobasket aufeinander. Das Duell findet am Dienstagabend (ab 20 Uhr im Liveticker) statt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite