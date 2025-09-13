Basketball: Steinmeier und Schenderlein beim EM-Finale

SID 13.09.2025 • 16:26 Uhr Der Bundespräsident und die Staatsministerin für Sport werden zum Goldspiel der deutschen Weltmeister gegen die Türkei am Sonntag reisen.

Die Basketball-Weltmeister erhalten im EM-Finale hochrangige Unterstützung aus der deutschen Politik.

Wie das Bundespräsidialamt am Samstag mitteilte, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Team um Kapitän Dennis Schröder beim Endspiel gegen die Türkei am Sonntag (20.00 Uhr) auf den Rängen der Arena in Riga die Daumen drücken.

Wie der SID zudem aus Regierungskreisen erfuhr, wird auch Christiane Schenderlein, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, dabei sein.

Die Deutschen kämpfen um ihren zweiten EM-Titel nach 1993. Gleichzeitig haben sie nach EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023 bereits ihre dritte Medaille in vier Jahren sicher.

