Vor EM-Halbfinale: Schmerzhafter Ausfall für DBB-Team

Johannes Behm 12.09.2025 • 15:03 Uhr Justus Hollatz wird den deutschen Basketballern im EM-Halbfinale gegen Finnland fehlen. Der Spielmacher war in der Runde der letzten Acht gegen Slowenien umgeknickt.

Die deutschen Basketballer müssen im EM-Halbfinale gegen Finnland ohne Weltmeister Justus Hollatz auskommen.

Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) mitteilte, wird der angeschlagene Aufbauspieler von Bayern München in der K.o.-Partie am Freitag (16 Uhr) in Riga nicht spielen.

„Es tut weh, dass er nicht dabei ist.“

„Gegen Slowenien ist er von der Bank gekommen und hat wie ein Irrer über das ganze Feld verteidigt. Das hat alle um ihn herum angesteckt und das Niveau insgesamt um ein, zwei Level erhöht”, sagte TV-Experte Per Günther bei Magenta Sport. „Das wird er heute nicht geben können.“

„Es gibt stattdessen mehr Minuten für Maodo Lo und Dennis Schröder“, führte Günther aus und zeigte sich traurig über den Ausfall von Hollatz. „Es tut weh, dass er nicht dabei ist.“

DBB-Team ohne Hollatz gegen Finnland

Hollatz war am Mittwoch im Viertelfinale gegen Slowenien (99:91) umgeknickt. Ohne den 24-Jährigen sind die Deutschen nur noch zehnt. Co-Kapitän Johannes Voigtmann fällt wegen einer Knieverletzung den Rest des Turniers aus.

Der 32-Jährige war während der Gruppenphase im finnischen Tampere abgereist, stieß zur moralischen Unterstützung für das Halbfinale in Riga jedoch wieder zum Team.

