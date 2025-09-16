Basketballer wollen Jugend inspirieren: "Auch unser Ziel"

SID 16.09.2025 • 05:38 Uhr Die Europameister wünschen sich, mit ihrer Leistung Kinder für den Basketball begeistern zu können.

Deutschlands Basketball-Europameister wollen die Jugend mit ihrer Leidenschaft anstecken. „Es ist wichtig, dass kleine Jungs und Mädchen anfangen wollen, Basketball zu spielen. Ich hoffe, es kommt jetzt ein neuer Schub“, sagte Nationalspieler Justus Hollatz am Rande der Feierlichkeiten am Montag in Frankfurt am Main nach dem 88:83-Finalerfolg tags zuvor gegen die Türkei.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das sei „auch unser Ziel“, sagte Final-MVP Isaac Bonga: „Ich hoffe, dass wir mit dem Erfolg in Deutschland etwas verändern können.“ Hollatz erhofft sich unter anderem den Bau von mehr Hallen, um Probleme mit den Trainingszeiten zu vermeiden.

DBB-Team ist sich seiner Verantwortung bewusst

Der Verantwortung sind sich die Basketballer durchaus bewusst, Druck empfinden sie aber nicht. „Es ist echt geil, dass man Teil davon ist und das so mitprägen kann“, sagte Johannes Thiemann, der die deutsche Erfolgszeit noch lange nicht am Ende sieht: „Es gibt kein Limit. Wir haben uns die letzten Jahre so krass weiterentwickelt. Ich glaube, in der Zukunft geht noch viel.“