"Bringt Gold nach Hause": Herbert drückt DBB-Team die Daumen

SID 14.09.2025 • 10:23 Uhr Vor dem EM-Finale der deutschen Basketballer gegen die Türkei meldet sich der Weltmeister-Trainer zu Wort.

Weltmeister-Coach Gordon Herbert drückt den deutschen Basketballern beim EM-Finale die Daumen. "Ich wünsche den Spielern, Trainerteam und dem Verband alles Gute für Sonntag. Bringt Gold nach Hause", sagte der frühere Bundestrainer in einer Videobotschaft auf dem Instagram-Kanal der Bundesliga. Am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) trifft Deutschland im Endspiel von Riga auf die Türkei.

Herbert, derzeit Trainer von Bayern München, hatte die Mannschaft zu EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023 geführt, nach Platz vier bei Olympia in Paris im Vorjahr übergab er das Amt an Álex Mumbrú. Mit dem Spanier greifen Kapitän Dennis Schröder und Co. nach dem zweiten EM-Titel nach 1993.