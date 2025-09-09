DBB-Team gegen Doncic: "Kann ein Team nicht allein besiegen"

SID 09.09.2025 • 05:55 Uhr Vor dem EM-Viertelfinale gegen NBA-Star Luka Doncic und seine Slowenien geben sich die deutschen Basketballer zuversichtlich.

Die deutschen Basketballer rechnen sich gegen Superstar Luka Doncic im EM-Viertelfinale gute Chancen aus. „Egal, wie überragend er ist: Auch er kann ein Team nicht allein besiegen. Ich bin immer noch überzeugt, dass wir das bessere Team sind“, sagte Assistenzcoach Alan Ibrahimagic vor der K.o.-Partie gegen Slowenien am Mittwoch (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) in Riga.

Der Spielmacher der Los Angeles Lakers aus der NBA hatte die Slowenen im Achtelfinale gegen Italien (84:77) mit 42 Punkten in die nächste Runde geführt. Der 26-Jährige spielt ein überragendes Turnier und steht bei im Schnitt 34,0 Punkten. „Wie viel wir ihn eingrenzen oder stoppen können, werden wir sehen. Wir werden da schon ein paar Ideen haben. Aber wir spielen auch nicht gegen Luka Doncic, sondern gegen Slowenien“, so Ibrahimagic.

Gegen den Europameister von 2017 sahen die Deutschen in der Vergangenheit oft gut aus. Bei der WM 2023 besiegten sie Doncic und Co. klar in der Zwischenrunde, in der Vorbereitung auf die laufende EM schlug der Weltmeister Slowenien zweimal. Nur bei einem der Testspiele hatte Doncic jedoch mitgewirkt. „Wir haben schon oft gegen die gespielt. Sie kennen uns, wir kennen sie. Es ist ein talentiertes Team. Das wird ein schwieriges Spiel“, sagte Maodo Lo.