Doncic fordert den Weltmeister: "Sie haben so viele Waffen"

SID 08.09.2025 • 05:58 Uhr "Wir müssen eigentlich ein perfektes Spiel spielen", sagt der NBA-Superstar vor dem Viertelfinalduell.

Luka Doncic stellt sich im EM-Viertelfinale auf eine Mammutaufgabe ein, der Respekt vor Weltmeister Deutschland ist beim Basketballstar aus Slowenien enorm. „Sie spielen unglaublich“, sagte der NBA-Profi von den Los Angeles Lakers mit Blick auf das Aufeinandertreffen bei MagentaSport: „Wir müssen eigentlich ein perfektes Spiel spielen, um sie zu schlagen.“

Durch eine Gala des Point Guards waren die Slowenen der deutschen Mannschaft am Sonntag in die Runde der letzten acht gefolgt, gegen Italien (84:77) verbuchte der 26-Jährige 42 Punkte und zehn Rebounds. Vor dem Duell am Mittwoch betonte Doncic, dass es auf viele Spieler zu achten gilt. „(Franz) Wagner und (Dennis, d. Red.) Schröder sind hauptsächlich die Motoren. Aber sie haben so viele Waffen.“

Auch die Deutschen stellen sich auf Schwierigkeiten ein. „Man hat natürlich gesehen, dass sie von Luka Doncic leben und seinem Spiel“, sagte Assistenztrainer Alan Ibrahimagic zum Auftritt im Achtelfinale, „aber sie sind auch sehr lange zusammen, sehr eingespielt.“

Doncic zu stoppen sei „natürlich eine Herausforderung“, die deutschen Spieler würden ihn allerdings auch „sehr lange“ kennen. „Am Ende ist es ein Teamspiel. Das heißt, wir müssen die gesamte Mannschaft kontrollieren und uns nicht zu sehr mit ihm beschäftigen, weil er wahrscheinlich auf seine Würfe, auf seine Punkte kommen wird. Am Ende ist es wichtig, einen Punkt mehr zu haben als das Team von Slowenien.“

