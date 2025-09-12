Basketball-EM: „Coole Jungs!“ Wagner schwärmt vom DBB-Team

SID 12.09.2025 • 14:46 Uhr Der Bundesliga-Coach drückt der deutschen Basketball-Nationalmannschaft die Daumen - und schaut sich so manches ab.

Sandro Wagner hat sich als eingefleischter Basketball-Fan bekannt und drückt Dennis Schröder und Co. im EM-Endspurt kräftig die Daumen. „Das sind coole Jungs. Ich habe die Wagner-Brüder kennengelernt, Schröder ist toptoptop, auch die Bayern-Jungs und Issac Bonga. Ich drücke die Daumen, bin da aber ja nicht alleine: Das machen 83 Millionen“, sagte der Trainer des Bundesligisten FC Augsburg am Freitag.

Wagner ziehe „sehr viel in den Fußball aus dem Basketball: Individualisierung und Mindset, da sind die Jungs auf höchstem Level. Auch die klare Kommunikation, bei Rückstand. Sie geigen sich in den Auszeiten da klar die Meinung, da ist keiner beleidigt“, so der frühere Co-Trainer der Fußball-Nationalmannschaft.

Basketball-EM: Wagner ist „großer Fan der Jungs“

Abgucken, erklärte Wagner, „kann man sich überall was. Ich bin großer Fan der Jungs, schon länger, habe einen guten Austausch mit Gordon Herbert, der ja auch bei uns bei der Nationalmannschaft war letztes Jahr.“