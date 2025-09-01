EM-Aus für Weltmeister Voigtmann

SID 01.09.2025 • 18:11 Uhr Der Center war bereits am Sonntag nach München geflogen und wird wegen einer Knieverletzung nicht zurückkehren.

Bittere Nachricht für Deutschlands Basketballer: Co-Kapitän Johannes Voigtmann wird für den Rest der Europameisterschaft verletzungsbedingt ausfallen. Dies teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Montag mit. Bei den jüngsten Untersuchungen am Knies des 32-Jährigen wurde „ein Schaden festgestellt, der operativ behoben werden muss“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Center war wegen der Blessur bereits am Sonntag aus dem finnischen EM-Spielort Tampere nach München geflogen, um sich dort weiteren Untersuchungen zu unterziehen. Ursprünglich war Voigtmann für Dienstagmorgen zurück in Finnland erwartet worden.

Der Profi von Bayern München hatte am vergangenen Mittwoch zum EM-Auftakt gegen Montenegro und in der dritten Gruppenpartie am Samstag gegen Litauen gespielt, beim Auftritt dazwischen gegen Schweden war er geschont worden.