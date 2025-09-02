Ibrahimagic: Voigtmann-Ausfall "herber Schlag"

SID 02.09.2025 • 15:02 Uhr Der Interimsbundestrainer der deutschen Basketballer setzt nach der Knieverletzung des Weltmeisters in der Starting Five auf Isaac Bonga.

Interimsbundestrainer Alan Ibrahimagic bedauert den Ausfall von Weltmeister Johannes Voigtmann bei der Basketball-EM.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Das ist wirklich ein herber Schlag für die Mannschaft. Er ist ein Führungsspieler, der sportlich und auch abseits des Feldes unheimlich wichtig ist“, sagte der 47-Jährige am Dienstag in Tampere. Voigtmann verpasst wegen einer Knieverletzung den Rest des Turniers, für das Achtelfinale ist Deutschland längst qualifiziert.

Voigtmann war am Sonntag nach München gereist, um sich dort weiteren Untersuchungen zu unterziehen. Ursprünglich sollte er am Dienstagmorgen nach Finnland zurückkehren. Am Montag folgte nach dem 120:57-Sieg im vierten Gruppenspiel gegen Großbritannien jedoch die Nachricht über das EM-Aus des 32-Jährigen. Es sei „eine große, unangenehme Überraschung nach dem Spiel“ gewesen, so Ibrahimagic.

Neben seinen Passfähigkeiten und seinem Dreier wird Voigtmann den Deutschen auch als Persönlichkeit fehlen. „Er ist immer positiv, aber arbeitet auch immer auf das nächste Ziel hin. Er hat den Spielern ein gutes Beispiel gegeben, wie man sich in so einer Umgebung verhält“, sagte Ibrahimagic. Der Profi von Bayern München hatte bereits die zweite Vorrundenpartie gegen Schweden am Freitag angeschlagen versäumt, am Samstag gegen Litauen war er wieder im Einsatz gewesen.

{ "placeholderType": "MREC" }