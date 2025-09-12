Klare Sache gegen Finnland: Weltmeister greift nach Gold

SID 12.09.2025 • 17:54 Uhr Das Team um Kapitän Dennis Schröder spielt gegen Griechenland oder die Türkei um seinen nächsten Titel.

Nur ein Schritt fehlt, der Weltmeister greift wieder nach Gold! Die deutschen Basketballer um den glänzend aufgelegten Kapitän Dennis Schröder stehen im Finale der Europameisterschaft und spielen in Riga um das seltene „Double“. Nach dem klaren Sieg in der Vorrunde schlug der Titelgewinner von 1993 Überraschungsteam Finnland beim Wiedersehen im Halbfinale 98:86 (61:47), am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) geht es in der lettischen Hauptstadt bei der dritten Teilnahme an einem EM-Endspiel gegen Griechenland oder die Türkei.

{ "placeholderType": "MREC" }

Damit hat die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) die Chance, einem erlesenen Kreis beizutreten. Nur die Sowjetunion (2x), Jugoslawien (4x) und Spanien (1x) haben es bislang geschafft, gleichzeitig Welt- und Europameister zu sein. Der „goldenen Generation“ um Anführer Schröder ist zudem bereits ihre dritte Medaille nach EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023 sicher. Lediglich bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 war das DBB-Team zuletzt leer ausgegangen.

Vor dem zweiten Duell mit den Finnen, die erstmals im Halbfinale einer EuroBasket standen, waren die Rollen klar verteilt. Nicht nur wegen der klaren Angelegenheit im letzten Gruppenspiel, als der Gastgeber in Tampere keine echte Hürde gewesen war (91:61). „Am Ende guckt man sich das Endergebnis an und denkt, es wird ganz einfach – aber so ist es meistens nicht im Sport“, hatte Franz Wagner wegen der Konstellation gewarnt.

Drei Jahre nach der Enttäuschung von Berlin, wo vor Heimkulisse in der Runde der letzten vier gegen den späteren Champion Spanien der Goldtraum geplatzt war, lief es wie schon im Achtelfinale gegen Portugal und im Viertelfinale gegen Slowenien anfangs nicht - besonders in der Defense. Doch der Favorit kam schon Mitte des ersten Viertels im Spiel an, zündete im Angriff und legte einen 10:0-Lauf zum 21:18 hin (8. Minute). Jetzt fielen die Dreier viel häufiger als zuletzt, auch das Rebounding war besser.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das deutsche Team hatte die volle Kontrolle, die Finnen fanden keine Mittel, weder vorn noch hinten. Der Vorsprung wuchs, war beim 36:26 erstmals zweistellig (13.), ganz stark spielte in dieser Phase Franz Wagner auf. Zur Pause stand der NBA-Profi schon bei 20 Punkten, traf anders als so oft ausgezeichnet von der Dreierlinie.

„Wir müssen 20 Minuten konzentriert, fokussiert bleiben“, forderte Trainer Alan Ibrahimagic in der Pause - es gelang. Egal was Finnland versuchte, die deutsche Mannschaft hatte immer eine Antwort. Auch nach einem 11:0-Run des Außenseiters zum 71:77 (29.). Den Deckel machte spätestens Isaac Bonga mit einem Korbleger zum 98:81 drauf (38.).

Schröder überragte mit einem Double-Double (26 Punkte, 12 Assists) für die Deutschen, die in der EM-Geschichte jeweils einmal Gold, Silber (2005) und Bronze geholt haben. Beim Gegner kam der finnische NBA-Profi Lauri Markkanen (Utah Jazz) vor 10.047 Zuschauern auf 16 Zähler und spielt mit dem „Wolfpack“ nun um Bronze.