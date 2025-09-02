Nächster Rückschlag für die Bayern: Jokubaitis fällt aus

SID 02.09.2025 • 13:16 Uhr Der Neuzugang aus Litauen muss wegen einer Knieverletzung operiert werden und fällt mindestens sechs Monate aus.

Nach Weltmeister Johannes Voigtmann hat es bei der Basketball-EM in Rokas Jokubaitis einen weiteren Spieler des FC Bayern erwischt. Der Neuzugang aus Litauen muss wegen einer „gravierende Bänderverletzung im linken Knie“ operiert werden und fällt mindestens sechs Monate aus, das gaben die Münchner am Dienstag bekannt.

Point Guard Jokubaitis zog sich die Verletzung am Montagabend im Gruppenspiel in Tampere gegen Gastgeber Finnland (81:78) zu. Der 24-Jährige wird nach München zurückkehren, dort soll auch der Eingriff stattfinden. Jokubaitis, der beim deutschen Meister zuletzt für drei Jahre unterschrieben hatte, war in vier EM-Einsätzen durchschnittlich auf 17,3 Punkte gekommen.