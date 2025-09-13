Schröder über Gold-Double: "Würde uns viel bedeuten"

SID 13.09.2025 • 19:58 Uhr Vor dem EM-Finale gegen die Türkei spricht der Kapitän der deutschen Basketballer über die historische Bedeutung eines möglichen Triumphs.

Der Gedanke an das seltene Gold-Double ist für Basketball-Weltmeister Dennis Schröder vor dem EM-Finale eine ganz spezielle Motivation. „Das ist groß. Ich weiß nicht einmal, was ich sagen soll. Das wäre sehr besonders für den deutschen Basketball. Das würde uns viel bedeuten“, sagte der Kapitän der Deutschen vor dem Endspiel gegen die Türkei am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport).

Nur die Sowjetunion, Jugoslawien und Spanien durften sich zuvor gleichzeitig Welt- und Europameister nennen. Sollte Deutschland den zweiten EM-Titel nach 1993 holen, würden Schröder und Co. in den erlesenen Kreis vorstoßen. Ohnehin ist dem Team von Bundestrainer Àlex Mumbrú nach EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023 die dritte Medaille im vierten Jahr bereits sicher.

Von der Türkei und deren Starspieler Alperen Sengün (Houston Rockets) zeigte sich Schröder beeindruckt. „Die Türken sind extrem gut. Sie haben bis jetzt ein geiles Turnier gespielt. Alperen Sengün ist der Kopf der Schlange“, sagte der 31-Jährige. Wie Deutschland sind die Türken ungeschlagen, mit Blick auf die bisherigen Leistungen entgegnete Schröder jedoch: „Am Ende ist es ein Finale. Die Karten werden neu gemischt.“