EM-Prämie: So viel Geld winkt den deutschen Stars für Gold

Luca Utz 14.09.2025 • 20:31 Uhr Das DBB-Team kämpft im Finale der Basketball-EM um Gold. Jetzt wurde bekannt, wie hoch die Prämien für die deutschen Spieler ausfallen, falls sie sich gegen die Türkei durchsetzen.

Ein Sieg im Finale der Basketball-EM würde sich für die deutschen Basketballer nicht nur sportlich, sondern auch finanziell lohnen. Sollten sie das Turnier gewinnen, winken stolze 30.000 Euro pro Spieler, berichtet die Bild.

Sollte das DBB-Team im Finale den Kontrahenten aus der Türkei unterliegen, lägen die Prämien bei 25.000 pro Spieler, die Bronzegewinner aus Griechenland kassieren währenddessen rund 20.000 Euro.

Gold-Prämie nur Handgeld für Schröder

Diese Summen dürften zwar für die DBB-Auswahl ein weiterer Ansporn sein, im Vergleich zum Fußball fallen sie jedoch weitaus niedriger aus.

Beispielsweise kassierte ein Sieger der Fußball-WM im Katar 2022 stolze 400.000 Euro, was mehr als das Zehnfache der Summe im Basketball ist.

Für NBA-Stars wie Dennis Schröder dürfte die Prämie aber auch nur ein kleines Handgeld sein. Er verdient aktuell bei den Brooklyn Nets etwa 13 Millionen US-Dollar pro Jahr.