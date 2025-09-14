Newsticker
Basketball-EM>

EM-Prämie: So viel Geld winkt den deutschen Stars für Gold

EM-Sieg? So viel winkt den EM-Stars

Das DBB-Team kämpft im Finale der Basketball-EM um Gold. Jetzt wurde bekannt, wie hoch die Prämien für die deutschen Spieler ausfallen, falls sie sich gegen die Türkei durchsetzen.
Das DBB-Team lockert sich vor dem Finale bei der EuroBasket 2025 gegen die Türkei in den Katakomben auf und schwört sich im Kreis ein.
Luca Utz
Ein Sieg im Finale der Basketball-EM würde sich für die deutschen Basketballer nicht nur sportlich, sondern auch finanziell lohnen. Sollten sie das Turnier gewinnen, winken stolze 30.000 Euro pro Spieler, berichtet die Bild.

Sollte das DBB-Team im Finale den Kontrahenten aus der Türkei unterliegen, lägen die Prämien bei 25.000 pro Spieler, die Bronzegewinner aus Griechenland kassieren währenddessen rund 20.000 Euro.

Gold-Prämie nur Handgeld für Schröder

Diese Summen dürften zwar für die DBB-Auswahl ein weiterer Ansporn sein, im Vergleich zum Fußball fallen sie jedoch weitaus niedriger aus.

Beispielsweise kassierte ein Sieger der Fußball-WM im Katar 2022 stolze 400.000 Euro, was mehr als das Zehnfache der Summe im Basketball ist.

Für NBA-Stars wie Dennis Schröder dürfte die Prämie aber auch nur ein kleines Handgeld sein. Er verdient aktuell bei den Brooklyn Nets etwa 13 Millionen US-Dollar pro Jahr.

Ob sich die Deutschen nach dem WM-Titel 2023 den nächsten Gold-Traum erfüllen können, zeigt sich im laufenden Finale gegen die Türkei.

