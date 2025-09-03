Basketball-EM: Große Geste für Dennis Schröder

Newsticker
Große Geste für Dennis Schröder

Vor der letzten Vorrundenpartie gegen Finnland zeigen die Zuschauer in Tampere Rassismus die Rote Karte. Hintergrund ist eine unschöne Aktion gegen Dennis Schröder.
Nach rassistischen Äußerungen gegen Dennis Schröder reagieren die Fans in der Halle beim Spiel gegen Großbritannien mit unterstützenden Plakaten. Der DBB-Star bedankt sich hinterher.
SID
Rote Karte für Rassismus: Nach den Anfeindungen gegen Deutschlands Kapitän Dennis Schröder bei der Basketball-EM hat der Verband FIBA Europe ein Zeichen gesetzt.

Vor dem letzten Gruppenspiel des Weltmeisters gegen den finnischen Gastgeber hielten am Mittwoch die 12.900 Zuschauer in der ausverkauften Tampere Deck Arena nach den Nationalhymnen eine Rote Karte mit der Aufschrift „Stop Racism!“ hoch.

Die Aktion folgt auf die Vorfälle aus der dritten Vorrundenpartie am vergangenen Samstag gegen Litauen.

Fan beleidigt Schröder rassistisch

Dort hatte ein Fan Schröder in der Halbzeitpause rassistisch beleidigt. Der litauische Anhänger wurde der Halle verwiesen und von allen weiteren EM-Spielen ausgeschlossen.

Deutschland hat bislang alle vier Gruppenspiele gewonnen und ist bereits das Achtelfinale qualifiziert. Die Finalrunde startet am kommenden Samstag in der lettischen Hauptstadt Riga.

