Theis über Großbritannien: "Gehen da nicht überheblich rein"

SID 01.09.2025 • 06:06 Uhr Im vierten EM-Gruppenspiel gegen den Außenseiter wollen die Deutschen den Fokus trotz der sicheren Achtelfinal-Teilnahme hochhalten.

Den zweiten Saisonsieg seines Herzensklubs VfL Wolfsburg konnte Daniel Theis am freien Sonntag nicht bejubeln, das späte Gegentor zum 1:1 gegen den FSV Mainz 05 dürfte dem Basketball-Weltmeister aber nur bedingt die Laune verhagelt haben. Zu gut läuft es für die Deutschen bei der EM - trotz bereits sicherer Qualifikation für das Achtelfinale bleiben Theis und Co. hungrig.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Wir wollen definitiv einfach weiterspielen. Wenn wir jetzt den Fehler machen und für ein Spiel runterfahren, ist es schwer gegen Finnland, wo es vielleicht um den Gruppensieg gehen kann, wieder hochzufahren", sagte der Center von der AS Monaco vor dem vierten Gruppenspiel im finnischen Tampere am Montag (15.30 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen den krassen Außenseiter Großbritannien.

Nach drei Siegen aus drei Partien, zuletzt demontierte Deutschland die Litauer mit 107:88, hat der Mitfavorit das Ticket für die Finalrunde in Riga in der Tasche. In den finalen beiden Spielen der Gruppe B gegen die Briten und Gastgeber Finnland am Mittwoch (19.30 Uhr) wollen die Deutschen Platz eins sichern, um im Achtelfinale den stärksten Teams aus der Gruppe A um Gold-Kandidat Serbien aus dem Weg zu gehen.