Tristan golft, Oscar angelt: Entspannen für Finnland

SID 03.09.2025 • 05:18 Uhr Die Da-Silva-Brüder genießen vor dem Gruppenfinale bei der Basketball-EM die Ruhe in Tampere.

Der Jüngere schlug ein paar Bälle auf dem Grün, der Ältere genoss die Ruhe auf dem Wasser: Ganz unterschiedlich bereiteten sich Tristan und Oscar da Silva auf das Gruppenfinale der Basketballer bei der Europameisterschaft vor. Für beide Brüder ging es jedoch darum, vor dem Abschluss der Vorrunde noch einmal den Kopf freizukriegen.

„Ich war kurz auf dem Golfplatz mit drei Freunden von mir. Ich bin jetzt noch nicht der Profi. Handicap weiß ich nicht. Es hat Spaß gemacht. Es ist cool, in der Natur ein bisschen Zeit zu verbringen und mit Freunden zu quatschen“, sagte Tristan da Silva vor der Partie am Mittwoch (19.30 Uhr/RTL und MagentaSport) in Tampere gegen Gastgeber Finnland.

Gleichzeitig weilte Oscar da Silva, der in der Bundesliga für Bayern München spielt, beim Angeln auf den finnischen Seen mit TV-Experte und Ex-Nationalspieler Per Günther. „Da habe ich von gehört, aber das ist leider nicht mein Fachgebiet. Das überlasse ich Oscar“, sagte Tristan, mit 24 Jahren rund drei Jahre jünger als sein Bruder und in der NBA für Orlando Magic aktiv, bei MagentaSport.

Gegen Finnland wollen die Münchner gemeinsam mit ihren neun übrigen Teamkameraden den fünften Sieg im fünften Gruppenspiel einfahren - dann wären die bereits für das Achtelfinale qualifizierten Deutschen sicher Erster in der Gruppe B. In der Runde der letzten 16 in der lettischen Hauptstadt Riga ginge es dann gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner aus der Gruppe A (Portugal oder Estland).

Am Mittwoch müssen die Deutschen jedoch noch ohne Bundestrainer Àlex Mumbrú an der Seitenlinie auskommen, der nach seiner Erkrankung erneut vom etatmäßigen Assistenten Alan Ibrahimagic vertreten wird. In Riga könnte der Spanier dann womöglich wieder die Spiele betreuen. Mumbrú befindet sich seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus im Teamhotel und auf dem Weg der Besserung.