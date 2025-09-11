Newsticker
Basketball-EM>

TV-Quote: Deutsche Basketballer bringen Bestwert für RTL

Im Schnitt sehen 2,52 Millionen Menschen den Viertelfinal-Sieg des Weltmeisters beim Privatsender.
Kapitän Dennis Schröder und Bundestrainer Alex Mumbru
Kapitän Dennis Schröder und Bundestrainer Alex Mumbru
© AFP/SID/Gints Ivuskans
SID
Im Schnitt sehen 2,52 Millionen Menschen den Viertelfinal-Sieg des Weltmeisters beim Privatsender.

Der Halbfinaleinzug der deutschen Basketballer bei der Europameisterschaft hat RTL die bislang beste Quote im Turnierverlauf beschert. Im Schnitt sahen am Mittwochabend 2,52 Millionen Menschen den schwer erkämpften Sieg des Weltmeisters gegen die Slowenen um NBA-Star Luka Doncic (99:91), der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 12,0 Prozent. In der Spitze schauten gar 3,94 Millionen Fans das Viertelfinalspiel beim Kölner Privatsender.

Im Halbfinale trifft Deutschland nun am Freitag (16.00 Uhr/RTL und MagentaSport) als klarer Favorit auf Co-Gastgeber Finnland.

