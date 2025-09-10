Wagner zu Doncic: "Einer alleine kann ihn nicht stoppen"

SID 10.09.2025 • 05:37 Uhr Im EM-Viertelfinale gegen Slowenien und seinen Superstar sieht der deutsche NBA-Profi das gesamte Team in der Pflicht.

Basketball-Weltmeister Franz Wagner sieht im EM-Viertelfinale gegen Sloweniens Superstar Luka Doncic das Kollektiv gefordert. "Er ist offensiv extrem variabel, kann extrem gut werfen. Seine größte Stärke ist aber, wie er seine Teammates findet und das Spiel kontrollieren kann. Einer alleine kann ihn auf jeden Fall nicht stoppen. Wir brauchen eine gute Team-Defense", sagte der NBA-Jungstar vor der K.o.-Partie am Mittwoch (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport).

{ "placeholderType": "MREC" }

Doncic hatte jüngst im Achtelfinale gegen Italien erst 42 Punkte aufgelegt, auch insgesamt spielt der Star der Los Angeles Lakers ein starkes Turnier. "Er gehört immer noch zu meinen Lieblingsspielern. Was er auf das Parkett zaubert, ist ziemlich faszinierend", sagte Tristan da Silva, bei Orlando Magic in der NBA Teamkollege von Wagner. Ins Duell mit Doncic müsse man bei aller Bewunderung dennoch "mit einer Mentalität rein."

Schon in der Vorbereitung hatte die deutsche Nationalmannschaft Slowenien zweimal besiegt, nur bei einem Spiel war Doncic dabei. Auch wenn der Kader des Europameisters von 2017 abseits von Doncic als deutlich schwächer als in der Vergangenheit gilt, warnte Alan Ibrahimagic: "Das ist eine Sache, die wir uns nicht erlauben dürfen, dass unsere gesamte Aufmerksamkeit auf ihm liegt und wir die anderen außer Acht lassen", sagte der Assistenzcoach.