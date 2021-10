Basketball, EuroLeague: ALBA Berlin gegen Olympiakos Piräus mit nächstem Dämpfer

Berlin, das in der Bundesliga bereits am vergangenen Sonntag in der Bundesliga bei der 59:65-Heimniederlage gegen die BG Göttingen einen neuerlichen Rückschlag für seine Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung erhalten hatte und in der unteren Tabellenhälfte seinen Ansprüchen hinterherläuft, lag in Piräus zu keinem Zeitpunkt in Führung.