Basketball: EuroLeague verkürzt Quarantäne für geimpfte Spieler auf sieben Tage

Eine weitere Änderung des Gesundheitsprotokolls besteht darin, dass ein ungeimpfter Spieler, der aufgrund der lokalen Gesetzgebung nicht an einem Spiel teilnehmen kann, nun "als verfügbar betrachtet wird", so die EuroLeague. Derzeit sind nach offiziellen Angaben 93 Prozent der Spieler und Betreuer der Mannschaften in dem prestigeträchtigen Wettbewerb geimpft.