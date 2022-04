Bayern-Basketballer fürchten Barcas Rache

Dann empfangen die Bayern die Nummer eins der Hauptrunde nach dem überraschenden Ausgleich in der Play-off-Serie "best of five" zum dritten Spiel in eigener Halle. "Es wäre nicht klug zu denken, dass wir besser spielen können", warnte Trinchieri sein Team bei MagentaSport. Der Italiener war "sehr happy" mit dem starken Auftritt, meinte aber: "Ich kann den Sieg gut einordnen. Ich bin sehr geerdet."