Bayern-Basketballer kämpferisch: "Sind drin in der Serie"

Bei den Basketballern von Bayern München herrscht nach dem unglücklichen Viertelfinal-Auftakt in der EuroLeague beim FC Barcelona trotzige Zuversicht: „Ich bin sehr stolz auf mein Team, denn wir sind wieder zurückgekommen und haben gefightet. Jetzt haben wir nichts zu verlieren, und werden am Donnerstag wieder alles versuchen“, sagte Trainer Andrea Trinchieri nach der 67:77-Niederlage in Barcelona mit Blick auf das zweite Spiel an gleicher Stelle.