Pleiß greift erneut nach der EuroLeague-Krone

In Belgrad geht es um den bedeutendsten Pokal im europäischen Klub-Basketball, am Donnerstag (18.00 Uhr) spielt Istanbul im Halbfinale gegen Olympiakos Piräus. "So viele Mannschaften, so viele Spieler kämpfen jedes Jahr darum, und nur ganz wenige schaffen es", sagte Pleiß. Deshalb sei die Qualifikation für das Finalturnier so besonders.