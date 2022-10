Bayern in der EuroLeague: "Play-offs ein riesengroßes Ziel"

Am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) starten die Münchner zu Hause gegen Fenerbahce Istanbul in die neue Saison. Pesic betonte, dass in den kommenden Monaten große Herausforderungen auf den deutschen Vizemeister warten. "Von den 18 EuroLeague-Vereinen wollen wahrscheinlich 16 in die Play-offs, zehn wollen ins Final Four und fünf denken, sie könnten die EuroLeague gewinnen", sagte der 45-Jährige.