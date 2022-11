Bayern-Trainer schimpft: "Schlampig, passiv"

Augustine Rubit, der 47 Sekunden vor dem Ende an der Freiwurflinie für den Endstand sorgte, meinte: „Unsere Teamchemie stimmt und jetzt gehen wir weiter zum nächsten schweren Spiel.“ Am Freitag (19.00 Uhr) treten die Bayern bei AS Monaco an. Mit einer 3:6-Bilanz ist der Vizemeister Tabellen-15.