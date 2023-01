Euroleague: Krimi! Alba Berlin setzt gegen Baskonia Vitoria ein Ausrufezeichen

Für den deutschen Meister Alba war Guard Jaleen Smith mit 18 Punkten bester Werfer, Topscorer der Partie war Pierria Henry mit 19 Punkten. Zuvor hatten die Berliner eine Negativserie von zwölf Pleiten in Folge durch einen Sieg in Lyon gestoppt. Vitoria hatte in der Königsklasse seit November kein Spiel verloren. (DATEN: Alle Infos zur Euroleague)