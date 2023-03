EuroLeague: Alba verliert knapp - und bleibt Letzter

Basketball-Doublesieger Alba Berlin hat in der EuroLeague die nächste Niederlage hinnehmen müssen. Drei Tage nach der erst zweiten Saisonpleite in der Liga gegen Dauerrivale Bayern München verloren die Berliner auf der internationalen Bühne gegen den litauischen Serienmeister Zalgiris Kaunas mit 63:66 (27:33). Alba bleibt mit nur sieben Siegen aus 27 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz.

Die besten Schützen des Teams von Trainer Israel Gonzales waren Nationalspieler Maodo Lo, Jaleen Smith und Luke Sikma mit jeweils zehn Punkten, insgesamt traf Berlin jedoch nur schwache 33 Prozent seiner Würfe. Am Wochenende hatte Alba durch die erste Niederlage nach zwölf Liga-Siegen in Folge die Tabellenführung an die Telekom Baskets Bonn verloren.