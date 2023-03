EuroLeague: Trotz Verletzung - Lo führt Alba zu Sieg über Bayern

Die Basketballer von Alba Berlin haben den ersten Sieg in der EuroLeague gegen Bayern München geholt und damit ihren Negativlauf gegen den großen Rivalen beendet.

Die Mannschaft um den starken Nationalspieler Maodo Lo setzte sich am Freitag in München mit 76:75 (38:37) durch und triumphierte im ewigen Duell nach drei Niederlagen erstmals. Zugleich nahmen die Berliner München die letzte Chance auf die Play-offs in der EuroLeague.