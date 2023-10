Thiemann führt Alba zum ersten EuroLeague-Sieg

Gegen den Mitfavoriten Armani Mailand um Johannes Voigtmann und Ex-Alba-Profi Maodo Lo überraschten die Berliner mit Kapitän Johannes Thiemann am Donnerstag und gewannen nach leidenschaftlicher Leistung mit 85:82 (35:37) . Zuvor hatte Alba zum Saisonstart vier Niederlagen in Serie kassiert.

Thiemann war in der Arena am Ostbahnhof mit 22 Punkten bester Alba-Schütze. Lo, der erst im vergangenen Sommer nach drei Jahren in Berlin nach Mailand gewechselt war, kam nach einer Oberschenkelverletzung bei seinem EuroLeague-Debüt für Armani von der Bank und verzeichnete sieben Punkte. Auch Voigtmann stand diesmal nicht in der Starting Five und machte fünf Zähler. Top-Scorer war Mailands Starspieler Nikola Mirotic (30).