Basketball EuroLeague: Drama pur! Bayern gewinnen Verlängerungs-Krimi

Die Basketballer von Bayern München schöpfen in der EuroLeague neue Hoffnung. Im dramatischen Kellerduell beim französischen Vertreter ASVEL Lyon-Villeurbanne setzte sich das Team von Coach Pablo Laso mit 101:100 (74:74, 37:40) nach doppelter Verlängerung durch und feierte den vierten Sieg im zehnten Spiel.

Bolmaro vergibt sechs Sekunden vor Schluss

In der zweiten Hälfte lagen die Bayern zwischenzeitlich mit zehn Punkten zurück, kämpften sich in der Schlussphase jedoch wieder heran. Sechs Sekunden vor Schluss vergab Leandro Bolmaro von der Freiwurflinie den Sieg in der regulären Spielzeit.