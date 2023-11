EuroLeague: ALBA stürzt ans Tabellenende - Pleite auch gegen Lyon-Villeurbanne

ALBA Berlins Talfahrt in der EuroLeague geht weiter. Im Kellerduell unterlag das Team um Basketball-Weltmeister Johannes Thiemann gegen das bisherige Schlusslicht ASVEL Lyon-Villeurbanne mit 68:73 (35:43), es war bereits die siebte Niederlage im achten Hauptrundenspiel.

In Halbzeit eins liefen die Berliner von Beginn an einem Rückstand hinterher, dieser betrug im ersten Viertel bis zu 15 Punkte. Doch die Gastgeber kämpften sich zurück, ein 12:0-Lauf nach der Pause brachte die erste Führung (47:43). In der Folge blieb die Partie offen - bis zur Schlusssirene.