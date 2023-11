EuroLeague: Heimniederlage für Alba Berlin

ALBA Berlin kommt in der EuroLeague einfach nicht in Schwung und steht weiter bei einem Saisonsieg. Am siebten Spieltag unterlag das Team um Basketball-Weltmeister Johannes Thiemann dem griechischen Klub Panathinaikos Athen in eigener Halle mit 85:99 (47:60). ALBA (1:6) steckt tief im Tabellenkeller fest, Bayern München (2:5) steht als zweiter Bundesliga-Vertreter kaum besser da.