ALBA Berlin nach Ende der "Pechsträhne" erleichtert

Als die schwarze Serie vorbei war, fiel Israel Gonzalez ein Stein vom Herzen. „Ich bin stolz darauf, dass wir trotz aller Herausforderungen zuletzt in der Lage waren, unsere Pechsträhne zu beenden“, sagte der Trainer von ALBA Berlin nach dem 64:62 (25:28) über Zalgiris Kaunas in der Basketball-EuroLeague.

Er konnte es nicht richtig fassen: „Nach all den Spielen, die wir verloren haben und mit all den Spielern, die uns in diesem Spiel gefehlt haben, fehlen mir die Worte.“