Euroleague: Thriller-Sieg erlöst ALBA - Irrer Overtime-Erfolg der Bayern

Negativlauf mit Mega-Comeback gestoppt: Nach sechs Pflichtspielniederlagen am Stück hat ALBA Berlin den Bock mit einem Kraftakt umgestoßen und seinen erst zweiten Sieg im zwölften EuroLeague-Spiel dieser Saison eingefahren.

Bayern gewinnt irres Spiel gegen Mailand

Bayern München feierte derweil einen Prestigeerfolg im Weltmeistertreffen mit Armani Mailand. Gegen das Team der beiden Nationalspieler Maodo Lo und Johannes Voigtmann setzte sich der deutsche Pokalsieger um Isaac Bonga und Niels Giffey mit 91:84 (44:39, 76:76) nach Verlängerung durch. Bruchteile vor Ende der regulären Spielzeit hatte Ex-NBA-Spieler Serge Ibaka die Bayern mit einem Dreier in die Verlängerung gerettet.

Gegen die favorisierten Gäste, laut ALBA-Cheftrainer Israel Gonzalez „eines der physischsten Teams der EuroLeague“, liefen die Berliner von Beginn an einem bis zu 16 Punkte großen Rückstand hinterher. Mit drei erfolgreichen Dreiern in Serie meldete sich Alba Mitte des ersten Viertels aber zurück, hielt in der Zone fortan besser dagegen und belohnte sich schließlich im Schlussspurt. Bester Werfer aufseiten Berlins war Kapitän Thiemann mit 16 Punkten.