Overtime-Krimi! Ibaka führt FC Bayern zum Sieg

Der FC Bayern, in der Vorwoche vor Heimpublikum gegen Lyon gestolpert (64:76), holte im 24. Saisonspiel seinen zehnten Sieg. Baskonia hat eine 12:12-Bilanz, in der Hauptrunde der europäischen Königsklasse stehen noch zehn Spiele aus. Für den Einzug in die K.o.-Phase reicht seit dieser Saison Platz zehn für den Sprung in den sogenannten Play-in Showdown.