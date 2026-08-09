Auch Weiler-Babb verlässt Villeurbanne – Wechsel nach Belgrad

SID 09.08.2026 • 14:20 Uhr Hintergrund des Abgangs ist ein von 59 auf 24 Millionen Euro gesunkenes Budget bei den Franzosen.

Auch der deutsche Basketball-Nationalspieler Nick Weiler-Babb verlässt ASVEL Lyon-Villeurbanne noch vor seinem ersten Einsatz für die Franzosen. Der 30-Jährige, mit dem Nationalteam EM-Bronzegewinner von 2022, hat bei Roter Stern Belgrad unterschrieben, das gab der serbische EuroLeague-Teilnehmer am Sonntag bekannt.

Vor Weiler-Babb hatten bereits Sylvain Francisco (Panathinaikos Athen) und Armoni Brooks (Valencia) ASVEL noch vor dem Saisonstart den Rücken gekehrt. Der deutsche Welt- und Europameister Daniel Theis stand laut Medienberichten ebenfalls vor einem Engagement beim Klub, war zuletzt aber zu Maccabi Tel Aviv gegangen.

Hintergrund der Abgänge ist ein von 59 auf 24 Millionen Euro gesunkenes Budget bei Villeurbanne. Der Etat wurde reduziert, nachdem die nationale Kontrollinstanz für Management und Finanzen im Basketball (DNCCG) eine von einem asiatischen Geldgeber vorgelegte Finanzgarantie nicht anerkannt hatte.