Euroleague: Real Madrid und Anadolu Efes liefern Thriller für die Geschichtsbücher

Die Zuschauer konnten es kaum fassen und verfielen beinahe in Ekstase. Kein Wunder: Immerhin lieferten Real Madrid und Anadolu Efes in der Basketball-Euroleague ein Spektakel für die Geschichtsbücher!

Am Ende, rund drei Stunden nach dem Anpfiff, gewannen die Königlichen gegen den Gast aus Istanbul mit 130:126. Zuvor ging die Begegnung gleich vier Mal in die Verlängerung! Das gab es in 5.711 Spielen in dem 2000 eingeführten Wettbewerb noch nie. Und auch im Europapokal hatte es so ein Marathon-Spiel nie gegeben. Zuvor waren maximal zwei Verlängerungen das Limit.