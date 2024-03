Basketball: Bayern "auf Boden der Tatsachen zurückgeholt"

In seiner Analyse für die erste Niederlage der Münchner seit mehr als einen Monat (72:76 in der EuroLeague gegen Olympiakos Piräus am 1. Februar) monierte Obst mit Blick auf eine verspielte Neun-Punkte-Führung in der ersten Hälfte oder auch 35 Punkte der Hausherren alleine im dritten Viertel zahlreiche Mängel im Spiel seines Teams: "Wir waren zu sehr damit beschäftigt, zu agieren statt zu reagieren und sind ein bisschen hinterhergelaufen. Zu viele Ballverluste, die Rebounds waren okay, aber defensiv haben sie zu viele offene Würfe bekommen."